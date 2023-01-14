Buldan Galatasaray Taraftar Grubu, Buldan’da yaşayan özel çocuklarla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Buldan Galatasaray Taraftar Grubu, Buldan’da yaşayan özel çocuklarla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Buldan Galatasaray Taraftar Grubu, ilçede yaşayan özel çocukları sevindirdi. Buldan’da yaşayan özel çocuklarla bir araya gelen Buldan Galatasaray Taraftar Grubu Başkanı Mustafa Fidan ve yönetim kurulu üyeleri, çocuklarla yakından ilgilenerek, Galatasaray ve futbol üzerine sohbet etti.

Buldan Kaymakamı Tayfun Deli’nin de yalnız bırakmadığı özel çocuklar, Galatasaray’ın başarılı bir sezon geçirmesi ve şampiyon olması için dualar ettiklerini belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan Buldan Galatasaray Taraftar Grubu Başkanı Mustafa Fidan ve yönetim kurulu üyeleri, Buldan Şehir Stadının açılışına katılarak Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Galatasaray taraftarı da olan Ümit Akdağlı’ya da başarılar diledi.