Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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