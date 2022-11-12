Ligde Fenerbahçe’nin 29, Galatasaray’ın da 27 puanı bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Başakşehir’i 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece Dünya Kupası öncesinde büyük moral buldu. Lider Fenerbahçe’nin de evinde Giresunspor’a yenilmesinin ardından sarı-kırmızılılar bu galibiyetle puan farkını 2’ye düşürdü.

Galatasaray bu sezon ikinci kez 7 gol attı

Galatasaray bu sezon ikinci kez 7 gol attı

Galatasaray, Başakşehir’i mağlup etmesiyle Spor Toto Süper Lig’de lider Fenerbahçe ile puan ile farkını 2’ye düşürdü.

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