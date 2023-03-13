Galatasaray Nef, ABD’li oyuncu Jehyve Floyd’in sakatlığından dolayı sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray, sakatlığı nükseden Floyd ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında yaşadığı sakatlığın nüksetmesi sebebiyle ameliyat olacak olan ve sezonu kapatan Amerikalı oyuncumuz Jehyve Floyd ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız. Kendisine geçmiş olsun diyor, vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyoruz" denildi.