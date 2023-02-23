Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan’ın babası Doğan Özkan’ı Antalya’da kamp yaptıkları otelde ağırladı.

Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan’ın babası Doğan Özkan’ı Antalya’da kamp yaptıkları otelde ağırladı.

Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan’ın babası Doğan Özkan’ı Antalya’da kamp yaptığı otelde konuk etti. 17 yaşında vefat eden Muhammed Emin’in anısına 17 numaralı formayı giyecek olan sarı-kırmızılıların yeni transferi İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Doğan Özkan’a imzalı formasını hediye etti.

Teknik Direktör Okan Buruk da, Doğan Özkan’a başsağlığı dileklerini iletti.