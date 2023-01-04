Galatasaray-MKE Ankaragücü maçını Nef Stadyumu’nda 42 bin 124 taraftar takip etti.

Galatasaray-MKE Ankaragücü maçını Nef Stadyumu’nda 42 bin 124 taraftar takip etti.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu maçta da tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu’nda oynanan maçı toplam 42 bin 124 taraftar takip etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.