Öte yandan, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira’nın ailevi sağlık sebeplerinden ötürü izinli olarak ülkesine gittiği için maç kadrosuna alınmadı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 17. haftasında yarın saat 20.00’de NEF Stadyumu’nda MKE Ankaragücü’nü konuk edecek.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.