Stadyuma değil, okula geldiler

Stadyuma değil, okula geldiler

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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