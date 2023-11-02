Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Milos Paden ile çıktığı 7 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, yeni antrenörüyle yoluna doludizgin devam ediyor. Sezona Başantrenör Alper Durur ile başlayan sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 5 maçta aldığı 3 mağlubiyetin ardından takımın başına Sırp antrenör Milos Paden’i getirdi. Paden ile tekrar yükselişe geçen Cimbom, oynadığı müsabakaların hepsinden galip ayrıldı.

Milos Paden yönetimindeki Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Lig’de 3, Kadınlar Eurocup’ta da 4 olmak üzere toplam 7 karşılaşmadan galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, son olarak Eurocup’ta deplasmanda Rumen ekibi CSM Constanta’yı 83-76’lık skorla yendi.

Galatasaray, ligde geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. EuroCup’ta ise 4’te 4 yapan sarı-kırmızılılar, C Grubu’nda liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi’nde bu hafta evinde derbide Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Paden, 2017-2018 yılında Galatasaray’ın, EuroCup şampiyonluğunda yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.