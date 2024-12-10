Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.
Abdülkerim Bardakcı antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Galatasaray, yarın saat 12.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: iha