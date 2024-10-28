Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle Trendyol Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu maçların 10’unu kazanırken, 1’inde de berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig’i 10. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi 2-1’lik skorla kazandı. Bu sonuçla puanını 28’e çıkaran Aslan hem liderliğini hem de yenilgisizliği sürdürdü.

Galatasaray ligde geçtiğimiz sezonun son maçında Konyaspor’u yenerken, bu sezon da Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş’ı mağlup etti, Kasımpaşa ile ise berabere kaldı.

Galatasaray gelecek haftayı BAY geçecek. Sarı-kırmızılılar 12. haftada Samsunspor’u konuk edecek.