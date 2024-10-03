Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Letonya deplasmanda RFS karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Avrupa Ligi’nde puanını 4 yaptı.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Galatasaray, Daugava Stadyumu’nda Letonya ekibi RFS ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Aslan bu sonucun ardından Avrupa Ligi’nde puanını 4’e çıkardı. Cimbom ilk hafta evinde Yunan takımı PAOK’u 3-1’lik skorla yenmişti.

Galatasaray, Avrupa Ligi’nin 3. haftasında 23 Ekim Çarşamba günü İsveç temsilcisi Elfsborg’u ağırlayacak.

Dries Mertens 4. golünü attı

Sarı-kırmızlılarda ilk golü Belçikalı futbolcu Dries Mertens kaydetti. Müsabakanın 12. dakikasında Yunus Akgün’ün ceza sahası içi sağ tarafından ortasında penaltı noktasının sol tarafında Mauro Icardi’nin kafa vuruşunda kale önünde bulunan Mertens tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0 yaptı.

37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 4. golünü kaydederken, bunların 3’ünü Süper Lig’de, 1’ini Avrupa Ligi’nde attı. Maça 11’de başlayan Dries Mertens, 86. dakikada yerini Yusuf Demir’e bıraktı.

Yunus Akgün 3. golünü kaydetti

Galatasaray’da ikinci gol, Yunus Akgün’den geldi. Müsabakanın 38. dakikasında Davinson Sanchez’in kendi yarı alanından uzun pasında defansın arkasında sarkan Yunus’un ceza yayının önünde kaleci Ondoa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a getirdi. Bu golle 24 yaşındaki futbolcu bu sezonki 3. kez rakip fileleri havalandırdı. Mücadelede 11’de görev alan Yunus Akgün, 90 dakika sahada kaldı.