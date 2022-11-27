Galatasaray, yarın saat 11.00 ve 16.30’da yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan buruk yönetiminde yapılan antrenman kuvvet çalışmasıyla başladı, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş’ta çalışmalar devam etti

Beşiktaş’ta çalışmalar devam etti

Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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