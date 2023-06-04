Spor Toto Süper Lig’i bitmeden şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından kupayı kaldırırken Aydın sokakları da sarı-kırmızıya boyandı.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederken şampiyonluk kupasını kaldırdı. Derbide son düdüğün çalmasının ardından Aydın’da sarı-kırmızılı taraftarlar Atatürk Kent Meydanı’na akın etti. Taraftarlar hep bir ağızdan söyledikleri marşlarla şampiyonluğu büyük coşkuyla kutladı. Ellerine Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı alan taraftarlar, meşaleler yakıp, tezahüratlar yaptı ve araç konvoyu oluşturdu. Gönül verdikleri takımlarının şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar şehrin cadde ve sokaklarını gerek formaları gerekse bayrak ve atkıları ile sarı-kırmızıya boyadı.