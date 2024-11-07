Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Tottenham’ı 3-2 mağlup ettikleri maçta sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin dizinde bir esneme olduğunu, durumunun yarın çekilecek MR’dan sonra belli olacağını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham’ı evinde 3-2 mağlup etti. Müsabakada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mauro Icardi’nin sağlık durumu hakkında Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce, basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu. İnce, "Çok yüksek tempoya çıkıyoruz. Osimhen, yorulduğu için oyundan çıktı. Yarın Mauro Icardi için MR çekeceğiz. Dizinde bir esneme oldu. Bağ hasarı var mı bilemiyoruz. Çok ortada bir durum. Ağrısı çok. İlk tedavisini yaptık. Yarın sabah MR çekeceğiz." ifadelerini kullandı.