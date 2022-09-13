Galatasaray’ın eski yöneticisi Necati Demirkol, özel gereksinimli çocuklar için okul yaptırdı

Galatasaray’ın eski yöneticisi Necati Demirkol, özel gereksinimli çocuklar için okul yaptırdı

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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