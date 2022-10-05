Galatasaray, yarın saat 11.00 ve 16.00’da yapacağı antrenmanlarla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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