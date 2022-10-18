Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın saat 21.00’de GMG Kastamonuspor’u konuk edecek.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur’da GMG Kastamonuspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

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