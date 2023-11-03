Galatasaray-Kasımpaşa maçını RAMS Park’ta 44 bin 411 seyirci takip etti.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu maçta da takımlarını yalnız bırakmadı. Bu mücadeleyi RAMS Park’ta toplam 44 bin 411 seyirci izledi. Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Kasımpaşa taraftarları da deplasman tribünündeki yerini aldı ve takımlarına desteklerini müsabaka boyunca sürdürdü.