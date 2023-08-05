Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, deprem bölgesi Kahramanmaraş’a gelerek, hayata geçirdikleri 600 konteynerden oluşan yaşam alanını yerinde inceleyerek yapmak istedikleri kalıcı konut projesi olduğunu açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve kulübün yöneticileri 6 Şubat tarihinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’a gelerek, kulübün şehirde kurduğu 600 adet konteynerden oluşan kenti yerinde inceledi. Özbek ve beraberindeki heyet, ilk ziyaretini Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne gerçekleştirdi. Başkan Hayrettin Güngör ile bir araya gelen Özbek, deprem sonrası şehirde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi aldı. Toplantı sonrası Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek: “Gelecek yıl Kahramanmaraş’ta hazırlık maçı yapacağız”

Galatasaray’ın büyük bir camia ve sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Galatasaray Başkanı Özbek, “Galatasaray olarak, bu yaraların sarılması için elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bugünkü ziyaretimiz buradaki insanları görmek, buraları görmek içindi. İnsanlarımıza dokunmak, onları ziyaret etmek bizler için çok önemliydi. Bölgeyi ziyaretlerimiz sırasında gerek Çevre ve Şehircilik Bakanımıza gerekse büyükşehir belediye başkanımıza söz vermiştik ve kurulan ilk konteyner kentimizi valimize teslim edeceğiz. Bizim bunun dışında yapmak istediğimiz kalıcı konut projesi de var ve bu konu ile ilgili Sayın Özhaseki ile görüştüm. Bu minvalde kendilerinden yer istedik, bu konutların yapılması için. Bu konutların Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılması için bir mutabakatımız var. Bu bölgeye kişisel hassasiyetim de var o da şu, bizler Özbekistan’dan göç ettik, ilk konakladığı yer de Kahramanmaraş. Senelerdir Kahramanmaraş’a geldim, ticaretler yaptık ve dolayısı ile buraya duyduğum hassasiyet çok büyük. Biz spor kulüpleri, sporda yarıştığımız gibi iyilikte de yarışmamız lazım. Yeşil sahalardaki yarışlarımızı bu alanda da ortaya çıkartalım. Galatasaray’ın amacı iyilikte de şampiyon olması. Bunların kuvvetlenmesi, gündemden de düşmemesi lazım. Ben bütün kulüplerimizi deprem bölgesindeki takımlarımıza destek vermesi çağrısında da bulunuyorum. Gelecek yıl hem Kahramanmaraş’ta hazırlık maçı yapmak hem de sporcu desteği açısından destek vermeye hazırız” dedi.

Hayrettin Güngör: “Galatasaray’ın desteğini aldık”

Depremin ilk anından itibaren Galatasaray Spor Kulübü’nün desteklerini aldıklarını belirten Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de, “Bu süreç içerisinde çok değerli kulüplerimizin depremin ilk günlerinden bu yana büyük destekleri oldu. Bu kulüplerimizin bu denli zor günlerde bu katkıları son derece değerli. Çadırdan konteyner kentlere geçişler tamamlanmak üzere bunun yanında da kalıcı konutlara geçişler de yakın zamanda başlayacak. Bugün çok değerli başkanımızın oluşturmuş olduğu konteyner kentin valimize devri yapılacak. Başkanımızın 100 tane kalıcı konut için kulüp olarak yapılmasını söylemesi de bizim için çok önemli. Şehir olarak futbol branşında 3. Lig’de 2 tane takımımız var ve bu takımlar gelecek yıl yoluna devam edecek. İnşallah gelecek yıl büyük takımların, takımlarımıza desteğini istiyoruz. Bu şehir 1. Lig’de en az bir takımının olması lazım. Sporun her alanında olmak üzere Galatasaray Kulübü’nün desteğini aldık. Diğer kulüplerimizin desteklerini de alacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, daha sonra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile bir araya geldi. Özbek, sporun birleştirici özelliğinin çok büyük olduğunu ve bu anlamda kulüplerin yardımlaşma konusunda birbirleri ile yarışmaları gerektiğini söyledi.

Vali Coşkun ise, Galatasaray’ın Kavlaklı mahallesinde hayata geçirdiği 600 adet konteyner kentin depremzedeler açısından önemli bir faaliyet olduğunu dile getirdi.

Özbek, son ziyaretini Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e gerçekleştirdi. Mahçiçek, EXPO 2023 projesi hakkında Özbek’e bilgiler vererek yakın zamanda açılacak olan proje için davette bulundu.

Özbek, ziyaretlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e isimlerinin yazıldığı 46 numaralı formaları hediye etti.