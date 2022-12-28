Taraftarlar, futbolculara ve Teknik Direktör Okan Buruk’a sevgi gösterisinde bulundu. Tezahüratlarda bulunan taraftarlar, futbolculara da yoğun ilgi gösterdi. Daha sonra güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen sarı-kırmızılı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında yarın Sivasspor’a konuk olacak Galatasaray, Sivas’a geldi. Uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Galatasaraylı taraftarlar, çiçeklerle ve meşalelerle karşıladı.

Galatasaray, yarın oynayacağı DG Sivasspor karşılaşması için Sivas’a geldi. Sarı-kırmızı taraftarlar kafileyi havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı.

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