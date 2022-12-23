Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda eşleşmeler belli oldu

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başlaydı ve 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, pas ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında İstanbulspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

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