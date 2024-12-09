Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile Kayakapı Turizm arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile Kayakapı Turizm arasında kadın voleybol takımının tayt yan sponsorluk anlaşması imzalandı. Törene Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, Kayakapı Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Dinler, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın ve oyuncular Aleksia Karutasu, Eylül Akarçeşme Yatgın ve Britt Bongaerts ile basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, “Sponsorumuzla ikinci işbirliğimizi gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki sene daha kapsamlı anlaşmalara yakınız. İnşallah Yakup Bey’i Galatasaray yönetim kurulunda da görmek nasip olur. Takımımızın başarısında emeği olan tüm oyuncularımıza da teşekkür ediyorum. Oyuncularımıza verdiğimiz daha iyi kontrat sözümüzü de tuttuk. Elimizden geldiğince çalışmaya devam ediyorum. Gerekirse Ocak ayında da yapacağımız transfer katkısıyla ligde ilk 3 hedefimizi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yakup Dinler: “Ürgüp’ten bir firmanın Galatasaray’a sponsor olması bizleri oldukça mutlu etti”

Kendisinin de Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren Kayakapı Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Dinler, “Bugün ikinci kez Galatasaray ile Sponsorluk için masadayız. Ürgüp Kapadokya’dan herkese selamlar getirdim. 40 yıl önce kurulmuş ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görülen bir kurumuz. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Birkaç yıl önce bu kulübe üye olma şerefine de nail oldum. Nasip oldu ve bu kulübe sponsor da olduk. Ürgüp’ten bir firmanın Galatasaray’a sponsor olması bizleri oldukça mutlu etti. Bu yıl takımımız da ciddi bir kabuk değişimi oldu. Kaptanımızı kaptırmadık ve yeni transferler yaptık. Şu anda ligde 4. sıradayız ve hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Avrupa’da da başarılarımıza devam ederek Galatasaray müzesine bir kupa daha kazandıracağız. Desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların varlığı gerçekten çok önemli. Ben inanıyorum teknik ekip ve oyuncularla birlikte başarılı bir sezon geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral da, “Kayakapı ile yine bir sponsorluk anlaşmasında sizlerle bir aradayız. Yakup Bey, her zaman destekçimiz olmuştur. İnşallah bu sene başarılı bir sezon geçireceğiz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın ise, “Geçen seneden itibaren yanımızda olduğu için sponsorumuza teşekkür ediyoruz. Kulüpler için bu tür işbirlikleri oldukça önemli. Takımımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Organizasyon imzaların atılması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.