Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 354. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 125-114 üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 19.00’da RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 7 galibiyet ve 1 beraberlikle aldığı 22 puanla ikinci sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar ise 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle topladığı 16 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

354. randevu

Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynanan maçla başladı. O karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 353 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 125 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 114 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 493 golüne, Beşiktaş 463 golle karşılık verdi.

Ligde de Galatasaray önde

İki takım Süper Lig tarihinde 130 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 39 kez gülen taraf oldu. 43 mücadelede de kazanan taraf çıkmadı. Aslan 159 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 139 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasındaki son 10 maç

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 resmi maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki son 10 lig karşılaşmasında Beşiktaş 5 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 4 kez rakibini mağlup etti, 1 müsabaka da berabere tamamlandı.

İki takım arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig)

17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig)

25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)

Halil Umut Meler düdük çalacak

Galatasaray - Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.