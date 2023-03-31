Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında evinde oynayacağı Adana Demirspor ile 38. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.30’da Nef Stadyumu’nda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 60 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Adana ekibi ise 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 45 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Milli araya Konyaspor mağlubiyetiyle giren Galatasaray, 14 maçlık galibiyet serisini de kaybetmişti. Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor mücadelesiyle tekrar seri başlatmak istiyor.

38. randevu

Süper Lig’de Adana Demirspor ile Galatasaray, bugüne kadar 37 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 19 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray’ın attığı 59 gole, Adana Demirspor 31 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Adana’da oynanan müsabaka 0-0 berabere sona erdi. İki takım son olarak lige verilen arada hazırlık maçında karşılaştı ve mücadele 2-2 bitti.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon evinde 12 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 10 galibiyet alırken, 1 kez kaybetti. 1 maç da berabere sona erdi. Aslan, topladığı 31 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor. Cimbom, sahasında son olarak Kasımpaşa ile oynadığı mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray ligde Nef Stadyumu’nda 11 maçtır da kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor’a 1-0’lık skorla kaybetti.

Berkan Kutlu cezalı

Galatasaray’da Adana Demirspor maçı öncesinde 1 futbolcu cezalı durumda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda, Konyaspor ile oynanan maçta sarı kart gören Berkan Kutlu, Adana Demirspor maçında görev alamayacak.

3 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray’da Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 29. haftada İstanbul’da oynanacak Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Sakatlığını atlatan Belçikalı futbolcu Dries Mertens hafta içinde takımla çalışmalara başlamıştı. Deneyimli futbolcu, Adana Demirspor maçında kadroda olacak. 35 yaşındaki futbolcu, son olarak 5 Şubat’ta oynanan Trabzonspor karşılaşmasında forma giydi.

Ayrıca Konyaspor mücadelesiyle sarı kart cezasını tamamlayan Nelsson da yarınki müsabakada sahadaki yerini alabilecek.

Ali Şansalan düdük çalacak

Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.