Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası son 32 turu ikinci maçında deplasmanda, Avusturya’nın Union Raiffeisen Waldviertel takımını 28-26, 25-22, 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

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