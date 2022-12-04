Galatasaray, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda pas oyununun ardından çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Mauro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin’e giderken, tedavinin ikinci kısmına Türkiye’ye dönüşünde sağlık heyet tarafından devam edilecek.

Galatasaray yarın saat 17.30’da yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.