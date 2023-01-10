Galatasaray’da Teknik Direktörü Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

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