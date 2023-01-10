Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray’da Teknik Direktörü Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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