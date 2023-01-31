30 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 10 Süper Lig maçında forma giyerken gol katkısı sağlayamadı. Seferovic, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 maçta 2 gole imza attı.

Galatasaray, yaz transfer döneminde Benfica’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar Seferovic’in sözleşmesinin feshedildiğini TFF’ye bildirdi.

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