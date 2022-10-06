Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Sabah kuvvet çalışması yapılırken akşam idmanı topla ısınmanın ardından koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma-hücum çalışması ve dört takımlı turnuvayla sona erdi.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

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