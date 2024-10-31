Galatasaray Spor Kulübü, QNB Finansbank ile birlikte yaptığı GSPara dijital bankacılık uygulamasını tanıttı.

GSPara dijital bankacılık uygulamasının lansmanı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşecek. Etkinliğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbol takım oyuncuları Fernando Muslera, Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün, kadın futbol takımı oyuncuları, erkek ve kadın basketbol takımı oyuncuları, erkek ve kadın voleybol oyuncuları katıldı.

Dünyada ilk defa bir spor kulübünün böyle bir projeye imza attığını belirten Dursun Özbek, "Böyle bir proje ile taraftarlarımızla bağımızı güçlendirirken, kulübümüzün yenilikçi vizyonunu dijital dünyaya taşımanın adımını atıyoruz. GSPara ile dünyada bir ilki gerçekleştirmekle kalmayacağız, Galatasarayımızın finansal gelişimine de büyük katkı sağlayacağız. GSPara büyümeye ve gelişmeye devam ettikçe kulübümüze olan finansal faydası da artacaktır. Burada yaptığımız finansal değer, sportif başarımız için de çok önemli kaynak oluşturacaktır. Galatasaray’ın daha güçlü bir geleceğe ilerlemesi için bu projelere verilen destek çok önemli. Herkesi Galatasaray’ın yanında olmaya davet ediyorum. Galatasaray ailemize özel olarak geliştirildi" şeklinde konuştu.

Ömer Aras da, "Galatasaray yönetimi yaklaşık 1.5 yıl önce bu proje ile bizlere geldiğinde, ne kadar önemli bir proje olduğunu anlamış ve bankacılık partneri olarak yer almaktan duyacağımız heyecanı da paylaşmıştık. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek nezdinde tüm Galatasaray yönetimini bu vizyonları sebebi ile kutlamak isterim" dedi.

Galatasaray’ın yine bir ilke imza attığını ifade eden Okan Buruk ise, "Tüm Galatasaraylıları uygulamayı kullanmaya davet ediyoruz. Galatasaray’ın geleceği için bu çok önemli. O yüzden gerekli ilgili bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Lansman toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.