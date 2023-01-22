Galatasaray, bir günlük iznin ardından 24 Ocak Salı günü saat 18.00’de yapacağı idmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman birebir savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

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