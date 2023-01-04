Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de Ankaragücü’nü mağlup etmesiyle galibiyet serisini 8’e çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu maçların 6’sını ligde, 2’sini de kupada kazandı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de Ankaragücü’nü mağlup etmesiyle galibiyet serisini 8’e çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu maçların 6’sını ligde, 2’sini de kupada kazandı.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece bu sezonki galibiyet serisine de devam etti. Aslan bu maçla birlikte 6’sı Spor Toto Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere seriyi 6’ya çıkardı.

Galatasaray - MKE Ankaragücü maçını 42 bin 124 taraftar izledi Galatasaray - MKE Ankaragücü maçını 42 bin 124 taraftar izledi

Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü’nü, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü’nü mağlup etti.