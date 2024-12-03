Hüseyin Yücel: "Hodri meydan. İsteyenler lütfen aday olsun, Beşiktaş’ımızın yanında olsunlar. Aday olmak için mayıs ayını beklemesinler. Beşiktaş’ın 1 TL’sini harcatmam diyen ağabeylerime adaylık çağrısı yapıyorum."