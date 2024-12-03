Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig’in 14. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, çirkin ve kötü tezahüratı

- Galatasaray ve Beşiktaş, saha olayları

- Hatayspor, 9 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi

- Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Trabzonspor Kulübü idarecisi Emrah Tok, sportmenliğe aykırı hareketleri

Hüseyin Yücel: "Hodri meydan. İsteyenler lütfen aday olsun, Beşiktaş’ımızın yanında olsunlar. Aday olmak için mayıs ayını beklemesinler. Beşiktaş’ın 1 TL’sini harcatmam diyen ağabeylerime adaylık çağrısı yapıyorum." Hüseyin Yücel: "Hodri meydan. İsteyenler lütfen aday olsun, Beşiktaş’ımızın yanında olsunlar. Aday olmak için mayıs ayını beklemesinler. Beşiktaş’ın 1 TL’sini harcatmam diyen ağabeylerime adaylık çağrısı yapıyorum."

- Eyüpspor Kulübü görevlisi Muhammet Karaoğlu, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Kaynak: iha