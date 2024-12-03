Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig’in 14. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:
- Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, çirkin ve kötü tezahüratı
- Galatasaray ve Beşiktaş, saha olayları
- Hatayspor, 9 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi
- Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Trabzonspor Kulübü idarecisi Emrah Tok, sportmenliğe aykırı hareketleri
- Eyüpspor Kulübü görevlisi Muhammet Karaoğlu, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.