Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de evinde Fenerbahçe ile berabere kalırken, 6 puanlık farkı korudu ve ikili averajı da elde etti. Sarı-kırmızılılar ligdeki yenilmezlik serisini de 25 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, böylece puanını 64’e çıkardı ve şampiyonluk yarışındaki rakibiyle aradaki 6 puanlık farkı da korudu. Ligin ilk yarısında Kadıköy’deki maçı 3-1 kazanan Aslan bu sonuçla ikili averajı aldı.

Yenilmezlik serisi devam etti

Bu sezon Süper Lig’de yenilgi yüzü görmeyen 20 galibiyet elde eden Galatasaray, bu derbiyle 4. kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar öte yandan ayrıca ligdeki yenilmezlik serisini de 25 maça çıkardı. Cimbom geride kalan maçlarda 21 galibiyet alırken, 4 kez de berabere kaldı.

Aslan, ligde gelecek hafta Kasımpaşa’ya konuk olacak.