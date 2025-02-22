Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe ile pazartesi günü evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 - Gençlerbirliği: 3 Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 - Gençlerbirliği: 3

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İHA