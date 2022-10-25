Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan idman, kuvvet çalışması ve topla ısınmayla başladı. Antrenman, hücum çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dört grup halinde dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.