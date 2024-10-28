Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle Süper Lig’de 10. haftalar itibarıyla en iyi sezon başlangıcını egale etti.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta oynadığı Beşiktaş karşılaşmasını 2-1’lik skorla kazandı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig’de ilk 10 haftada sonunda 9. galibiyetini elde etti. Ligde 1 de beraberliği bulunan Aslan, ilk 10 haftalar itibarıyla en iyi sezon başlangıcını yineledi. Cimbom geçtiğimiz sezon da ilk 10 haftada 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirmişti.

Galatasaray, Süper Lig tarihinde daha önce ilk 10 maçta 1959-1960, 2001-2002 ve 2005-2006 sezonlarında 8’er galibiyet ve 2’şer beraberlik almıştı.