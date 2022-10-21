Antrenmanı Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Sarıkaya, Bora Bahçetepe, Emir Aral ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur takip etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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