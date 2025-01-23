Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında, Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u 3-2 yenerek yarı finale yazdırdı.
Galatasaray Daikin, 2025 CEV Challenge Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında Yunanistan’ın Olympiacos takımını konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibini 25-13, 20-25, 22-25, 25-9, 15-8 setlerle 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Galatasaray, yarı finalde İtalya’nın Reale Mutua Fenera Chieri ’76 takımıyla karşılaşacak.
Kaynak: iha