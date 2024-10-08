Balkan şampiyonu olarak Türkiye’yi CEV Challenge Kupası’nda temsil eden Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Yunan temsilcisi AO Thiras’ı 3-0 mağlup etti.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32’li Finaller Turu ilk maçında Yunanistan’ın AO Thiras ekibini 25-14, 25-20, 25-16 set sonuçlarıyla 3-0’lık skorla yendi. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleye sarı-kırmızılılar; Britt Bongaerts, İlkin Aydın, Eline Timmerman, Ayçin Akyol, Alexia Carutasu, Ann Kalandadze, Eylül Akarçeşme (L) 6’sıyla maça başladı.

Karşılaşmada, Alexia Carutasu 16 sayıyla en skorer oyuncu oldu.

Galatasaray, 32’li Finaller Turu rövanş maçını ise 15 Ekim Salı günü TSİ 19.00’da Santorini’de bulunan Karterados Sport Hall’da oynayacak.