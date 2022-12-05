Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçında yarın saat 20.00’de Nef Stadı’nda İspanyol ekibi Villarreal’i konuk edecek.

Milot Rashica ve Emre Taşdemir, kendileri için hazırlanan program dahilinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma yaptı. Soğuk algınlığını atlatan Fredrik Midtsjö hazırlanan program dahilinde çalışmalara başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ali Özgün: “Performansımdan dolayı kadro dışı bırakılmadım”

Ali Özgün: “Performansımdan dolayı kadro dışı bırakılmadım”

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.