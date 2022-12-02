Galatasaray, hazırlık maçında yarın saat 16.00’da Nef Stadyumu’nda İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile karşılaşacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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