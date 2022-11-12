Galatasaray, 7-0’lık Başakşehir maçıyla birlikte bu sezon 2. kez 7 gol attı. Sarı-kırmızılılar daha önce Ziraat Türkiye Kupası’nda Kastomuspor’u 7-0 yenmişti.

Galatasaray, 7-0’lık Başakşehir maçıyla birlikte bu sezon 2. kez 7 gol attı. Sarı-kırmızılılar daha önce Ziraat Türkiye Kupası’nda Kastomuspor’u 7-0 yenmişti.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray konuk olduğu Başakşehir’i 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla bu sezon ligdeki en farklı galibiyetini elde etti. Aslan daha önce Kasımpaşa deplasmanında 3 gol kaydetmişti. Ligde 2-0’lık galibiyetler de alan Cimbom, ligde ilk kez 2’den fazla farkla galip geldi.

Galatasaray ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’nda Kastamonuspor’u 7-0’lık skorla yenmişti.