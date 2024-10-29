Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray’ın, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından spor muhabiri Emre Kaplan’a bir şahıs tarafından yumruklu saldırı düzenlendi. Kaplan, aldığı darbe sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar’ın basın mensuplarına yaptığı açıklamaların ardından stat dışında istenmeyen bir olay yaşandı. Siyah-beyazlı yöneticilerle birlikte stattan çıkış yapan bir şahsın, Galatasaray’ı takip eden muhabirlerden Emre Kaplan’a yumruk attığı görüldü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaplan’ın burnuna darbe aldığı ve yanağında açılma olduğu bildirildi. Emre Kaplan’ın şikayetçi olması üzerine saldırı gerçekleştiren şahısla ilgili gözaltı işlemi yapılacağı öğrenildi.