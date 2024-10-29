Galatasaray’ın sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından spor muhabiri Emre Kaplan’a yumruklu saldırı düzenleyen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece saat 23.10 sıralarında Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Rams Park stadı önünde meydana gelmişti. Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray’ın, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından, Galatasaraylı futbolcuların takibini yapan spor muhabiri Emre Kaplan’a bir şahıs tarafından yumruklu saldırı düzenlenmiş, saldırı sonrası yüzünde kanama olduğu görülen Kaplan, aldığı darbe sonrası ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Cezaevine gönderildi

Kaplan’ın saldırgandan şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmiş, kimliği belirlenen S.G., ekiplerce gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.G., ‘spor alanında kasten yaralama’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.