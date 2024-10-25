Trendyol Süper Lig’de yaşanan zirve yarışında sahne Galatasaray-Beşiktaş derbisinde tüm detaylarıyla gün boyu beIN Sports 1 ve TOD ekranlarında tutulacak.

Trendyol Süper Lig’de gözler 28 Ekim Pazartesi akşamı RAMS Park’ta oynanacak derbiye çevrildi. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede Galatasaray, Beşiktaş’ı konuk edecek. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren bu kritik derbi, Türkiye’nin spor kanalı beIN Sports 1 ve TOD ekranlarında hem stüdyo hem de stadyumdan yapılacak canlı yayınlarla sporseverlere aktarılacak.

Pazar günü futbolseverleri iki farklı derbinin heyecanıyla da buluşturacak. Günün ilk derbisinde Premier Lig’de Arsenal, evinde Liverpool’u saat 19.30’da konuk edecek. Bu karşılaşmanın hemen ardından saat 22.45’te Ligue 1’de Marsilya, Paris Saint-Germain’i ağırlayacak. Derbilerin tüm heyecanı beIN Sports 3 ve TOD ekranlarında olacak.

Derbiye özel spider cam

Bu sezon Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından Galatasaray - Beşiktaş derbisinde de Spider Cam kullanılacak. Stat zemini üzerine asılan tellere bağlı, kayma sistemi ile hareket eden ’örümcek kamera’, 360 derece hareket kabiliyetiyle dev derbinin tüm anlarını olduğu gibi ekrana getirecek.