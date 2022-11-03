Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başlayan başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdi. Antrenmanda Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş takımla birlikte çalışmalara başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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