Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmayla sona erdi.

İzmir derbisinin hakemleri belli oldu

İzmir derbisinin hakemleri belli oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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