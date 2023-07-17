Yeni sezon çalışmalarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, kampın son maçında yarın Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak ve ardından İstanbul’a dönecek.

Avusturya’nın Graz şehrine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında çalışmalarına devam eden Galatasaray, kampın 4. ve son maçında yarın TSİ 20.00’de Merkür Arena’da Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmanın ardından kampı tamamlayacak ve İstanbul’a dönecek.

Galatasaray, Avusturya kampında sahaya çıktığı müsabakalarda Kisvarda’yı 2-0 ve Csakvari’yi 4-2 mağlup ederken, Austria Wien ile de 1-1 berabere kaldı.